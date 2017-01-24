Minnesota Valisi kürsüde baygınlık geçirdi

ABD'nin Minnesota Eyalet Valisi Mark Dayton (69), Meclis'te konuşma yaptığı sırada baygınlık geçirdi.

Eyalet Meclisinde "Eyaletin Durumu" başlıklı konuşmasına başladıktan 45 dakika sonra duraklayıp su içen Dayton, ardından fenalaştı.

Valinin baygınlık geçirdiğini fark eden çevresindekiler, Dayton düşerken kollarından tutup kontrollü bir şekilde yere yatırdı.

Başını kürsüye de çarpan Dayton, salondakilerin yardımıyla başka bir odaya taşındı.

DHA'da yer alan habere göre, Vali Dayton'ın oğlu Eric Dayton, Twitter'dan yaptığı açıklamada, babasının bilincinin yerinde ve durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Dayton'ın neden baygınlık geçirdiği hakkında henüz açıklama yapılmadı.