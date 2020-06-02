Minnesota eyaleti, ırkçılık nedeniyle polis teşkilatı hakkında suç duyurusunda bulundu

ABD'de siyah George Floyd'un polis tarafından boğularak öldürüldüğü Minnesota eyaletinin insan hakları departmanı, ırkçılık yaptıkları gerekçesiyle polis teşkilatı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Eyalet yönetimi, polis teşkilatının son 10 yıldaki faaliyetleri ve politikalarını da inceleyeceğini duyurdu.

Minnesota'daki siyahlar, polisin uzun yıllardır kendilerine ayrımcılık yaptığından şikayetçiydi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Minnesota Valisi Tim Walz, "Sokaklarımızda Ulusal Muhafızların dolaşmasıyla sükuneti sağlayamayız. Sükuneti, bu isyana yol açan sistematik sorunları çözerek sağlayabiliriz" dedi.