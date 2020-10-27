Minnesota'daki Trump kampanyası etkinliklerinden sonra Koronavirüs vakaları patlak verdi

ABD'nin Minnesota eyaleti Sağlık Departmanı, Eylül ayında Trump kampanya etkinlikleriyle bağlantılı 3 Koronavirüs vaka kümesi tespit edildiğini açıkladı.

CNN'de yer alan habere göre, Minnesota'da gerçekleşen Trump kampanyası etkinlikleri sonrası Koronavirüs vakası haberleri gelmeye başladı. 18 Eylül'de ABD Başkanı Donald Trump'ın düzenlediği bir miting, 24 Eylül'de ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in yaptığı bir konuşma ve 30 Eylül'de Trump'ın düzenlediği mitingden sonra en az 23 yeni Koronavirüs vakası tespit edildi.

Trump'ın düzenlediği ilk mitingden sonra temas takibi ekipleri 16 vaka tespit etti ve 2 tanesi hastanede tedavi gördü. Başkan Yardımcısı Pence'in Trump'ın kızı Ivanka Trump ile katıldığı bir kapalı alan organizasyonunda ise 3 katılımcının Koronavirüs testi pozitif çıktı. 30 Eylül'deki Trump mitinginden sonra da 4 vaka tespit edildi.

Kamu sağlığı uzmanları, miting gibi kampanya etkinliklerinin Koronavirüs salgınında bulaş riskini artırdığını hatırlattı.