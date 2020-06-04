Minneapolis'te polis tarafından öldürülen George Floyd'un otopsi sonuçları açıklandı, Covid-19 testi pozitif çıktı

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Polis tarafından gözaltındayken boğularak öldürülmesi dünyada yankı uyandıran ve ABD'de büyük protestoların başlamasına yol açan George Floyd'un otopsi sonuçlarında yeni tip Koronavirüs görüldü.

Raporda Floyd'un Covid-19 olmasının ölümünde rol oynamadığı belirtildi.

20 sayfalık otopsi raporunda Floyd'un resmi ölüm gerekçesi olarak "kardiyopulmoner arrest dolaşım durması" gösterildi.

Otopsiyi gerçekleştiren adli tabip, ölümün 'cinayet' yoluyla gerçekleştiğine karar kıldı. Floyd'un ölümü, cep telefonu ile çekilen görüntüler sayesinde tüm dünyaya yayılmıştı. Videolarda Derek Chauvin isimli polis memurunun 9 dakika boyunca Floyd'un ensesine dizine bastırdığı görülüyordu. Floyd'un ölmeden önce "canım acıyor" ve "nefes alamıyorum" dediği de kayıt altına alınmıştı. Olay yerinde olduğu ve duruma müdahale etmediği görüntülenen üç polis ile Chauvin'e şu anda farklı suçlamalar yöneltiliyor. Dört memur da görevden alındı.

Raporda Floyd'un ölümüne kalp sorunları, yüksek tansiyon, fentail ve geçmişte metamfetamin kullanımının da katkı sağladığı belirtildi. Floyd'dan alınan swap örneği üzerinde yapılan Covid-19 testi de pozitif çıktı.