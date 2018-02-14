Miniklerden Mehmetçiğe, Sevgililer Günü ziyareti

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'daki bir ilkokulun anasınıfı öğrencileri, 14 Şubat Sevgililer Günü\'nde İl Jandarma Komutanlığı\'nı ziyaret etti. Minikler, kendileriyle yakından ilgilenen asker ağabey ve ablalarına asker selamı ile karşılık verdi.

Halide Hatun İlkokulu Müdürü İlhan Çelik, Müdür Yardımcısı Leyla Cihangiroğlu ve öğretmenler, 14 Şubat Sevgililer Günü\'nde, anasınıfından 21 öğrenci ile birlikte İl Jandarma Komutanlığı\'nı ziyaret etti. Minik öğrenciler, ilgiyle karşılandı. Minikleri kucaklarında taşıyan asker ağabey ve ablaları, onlarla yakından ilgilendi. Ziyarette İl Jandarma Komutanı Albay Selahattin Acara, Müdür Çelik\'e, \'Jandarma Komutanlığı Anı Tabağı\' hediye etti.

Minik öğrenciler başta Albay Acara olmak üzere askerlerle fotoğraflar çektirdi, asker selamı vermeyi de unutmadı. Öğrenciler, askerlere karanfil hediye etti ardından yemekhanede Bornova Jandarma Komando Tugayı\'ndaki asker ağabeylerine verilmek üzere \'Afrin\'e selamlar asker amca\' temalı resimleri boyadı.

Albay Acara, \"Okul öğrencilerinin bu ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Özellikle minik evlatların 14 Şubat\'ta Mehmetçiğe sundukları sevgileriyle gelmeleri bizleri mutlu etti. Minik öğrencilere çok teşekkür ederiz\" dedi.

Okul Müdürü İlhan Çelik ise \"Bugün Sevgililer Günü. Bizim bir tek sevgilimiz var, o da Türk Silahlı Kuvvetleri. TSK adına Jandarma Komutanımız bizleri onurlandırdı. Operasyondaki kahraman ordumuza destek amacında da aynı zamanda buradayız\" dedi.



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