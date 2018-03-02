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Miniklerden Mehmetçiğe Safranbolu lokumu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, Aydınlıkevler İlkokulu'nda 'Harçlıklarımız Dua Olsun' kampanyası kapsamında toplanan para ile Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik için ünlü Safranbolu lokumu alınarak, yazılan mektuplarla birlikte gönderil

02 Mart 2018 19:22

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'te, Aydınlıkevler İlkokulu\'nda \'Harçlıklarımız Dua Olsun\' kampanyası kapsamında toplanan para ile Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçik için ünlü Safranbolu lokumu alınarak, yazılan mektuplarla birlikte gönderildi.
Karabük Aydınlıkevler İlkokulu\'nda \'Harçlıklarımız Dua Olsun\' kampanyası düzenledi. Öğrencilerin bir günlük harçlıklarını vererek katıldıkları kampanya kapsamında 7 koli meşhur Safranbolu lokumu alındı. Ayrıca okulda bulunan 470 öğrenci, Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçik için duygularını dile getirdikleri mektuplar yazdı. Okulda düzenlenen törende Mehmetçik için dua edildi. Daha sonra 7 koli lokum ve öğrencilerin yazdığı mektuplar Hatay\'da bulunan askeri birliğe gönderildi.

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