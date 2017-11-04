Minikler Atatürk'ü Ambarlı Atatürk Evi'nde andı

İSTANBUL, (DHA) - AVCILAR Belediyesi Kent Enstitüsü Çocuk Kulüpleri ve Çocuk Evleri\'nin 3-5 yaş grubu öğrencileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü ebediyete intikal edişinin 79\'uncu yılında Ambarlı Atatürk Evi Müzesi’nde andı.

Avcılar Belediyesi Kent Enstitüsü Çocuk Evleri ve Kulüpleri öğrencileri, aileleri ve Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için Atatürk Evi Müzesi önünde buluştu. Müzeyi gezen çocuklar, Atatürk’ün resminin bulunduğu yatağa kırmızı karanfiller bıraktı. Ellerinde Türk Bayrağı ve üzerlerinde Atatürk’ün resminin basılı olduğu kıyafetlerle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anan çocuklar saygı, özlem, onur, gurur ve minnet duygularını hep bir arada yaşadı.

“BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ KİMSE BOZAMAYACAK”

Ailenin Türk toplumunun bir geleneği olduğunu vurgulayan Başkan Toprak, “Bir toplumun güçlü olması aile ile mümkün olur. Bizim hedefimiz annelerin ve babaların çocuklarını sağlıklı ortamda yetiştirmesini sağlamak ve onlara güzel bir kent yaşamı sunmak. Onun için yola çıktık ve bunları gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız pırıl pırıl yetişiyorlar. Ellerinde bayrakları ile tek yürek olmayı daha şimdiden, okula başlamadan öğreniyorlar. Çocuklarımız yarınlarına güvenle bakacak. Bugün de burada çocuklarımızla beraber Laik, Demokratik Türkiye Cumhuriyet’ini kuran, bize emanet eden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurundayız. O’na diyoruz ki birliğimizi ve beraberliğimizi hiç kimse bozamayacak. Atatürk’ün açtığı yolda hiç durmadan yürümeye devam edeceğiz\" dedi.

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