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Spor

Minik taraftarın formasının çıkarılmasına tepki yağıyor

Trabzonspor Kulübü: "Güzel yürekli çocuklarımız; sevdamız sizinle büyüyecek, kötülüklere yenilmeyecek! Gelecek haftaki maçta sizi stadyumumuzda ağırlayacağız" Medipol Başakşehir, "Biz böyle bir kulüp değiliz! #ÇocuklarınFormasınaKarışma" dedi İki çocuk

18 Eylül 2017 13:11

Trabzonspor Kulübü: \"Güzel yürekli çocuklarımız; sevdamız sizinle büyüyecek, kötülüklere yenilmeyecek! Gelecek haftaki maçta sizi stadyumumuzda ağırlayacağız\"

Medipol Başakşehir, \"Biz böyle bir kulüp değiliz! #ÇocuklarınFormasınaKarışma\" dedi

İki çocuk taraftar Vodafone Park\'ta seremoniye çıkacak

Medipol Başakşehir\'in Trabzonspor\'u konuk ettiği mücadele sırasında tribünlerde skandal bir olay yaşandı. Tribünde maç izleyen iki çocuk taraftarın giydiği Trabzonspor forması zorla çıkartıldı.
Tribünde bulunanların tepkilerinin ardından ise çocuklar tekrar formalarını giyerek maçı seyretti.
Çocukların formalarının çıkarılma anı görüntülerinin sosyal medyaya düşmesiyle birlikte bir çok kesimden büyük tepki geldi.
Taraftarların yanı sıra kulüpler de tepkilerini sosyal medyadan dile getirirken, Trabzonspor Kulübü, \"Güzel yürekli çocuklarımız; sevdamız sizinle büyüyecek, kötülüklere yenilmeyecek! Gelecek haftaki maçta sizi stadyumumuzda ağırlayacağız\" ifadelerini kullandı.
Bu açıklamanın ardından Medipol Başakşehir Kulübü de, iki minik taraftarın fotoğrafını paylaşarak, \"Biz böyle bir kulüp değiliz! #ÇocuklarınFormasınaKarışma\" dedi.
Öte yandan Beşiktaş Kulübü de, Vodafone Park\'ta bugün oynanacak Atiker Konyaspor maçında iki çocuk taraftarı Trabzonspor formasıyla seremoniye çıkaracağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Sosyal medyaya düşen iki çocuğun formasının çıkarılma görüntüsü

İSTANBUL / DHA (FOTOĞRAFLI)

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