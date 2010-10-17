-MİNİK SATRANÇÇI DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU İÇİN YARIŞACAK İSTANBUL (A.A) - 17.10.2010 - Türkiye'de ''en küçük satranç milli takım sporcusu'' unvanını kazanan 7 yaşındaki Emirhan Tarlabaşı, 19-31 Ekim'de Yunanistan'ın Halkidiki kentinde düzenlenecek olan Dünya Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda birincilik için mücadele edecek. 5 yaşındayken ve henüz okuma-yazma bilmeden satranç oynamayı öğrenen Tarlabaşı, 5,5 yaşından itibaren satranç turnuvalarına katılmaya başladı. 6 yaşındayken Antalya'daki Dünya Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'na Milli Takımın özel izniyle katılan ve 8 yaş kategorisinde mücadele eden Tarlabaşı, burada gösterdiği başarı sonucunda milli takıma alınarak ''en küçük satranç milli takım sporcusu'' unvanını kazandı. Bu yıl Nisan ayında Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Okullararası Bireysel Satranç Şampiyonası'nda 7 yaş grubunda şampiyon, Temmuz ayında da Kayseri'de düzenlenen Dünya Okullararası Bireysel Satranç Şampiyonası'nda ikinci olan Tarlabaşı, Türkiye'de 7 yaş grubunda bu dereceleri kazanan ilk sporcu olmanın gururunu yaşıyor. Yunanistan'da Dünya Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda birincilik için mücadele edecek olan minik satranççının babası Cem Tarlabaşı, şampiyonaya Türkiye'den 25 milli takım oyuncusunun gideceğini belirtti. Burada sporcuların bireysel olarak yarışacağını anlatan baba Tarlabaşı, oğlunun 7 yaşında olmasına rağmen 8 yaş kategorisinde mücadele edeceğini kaydetti. -İLK OLARAK BABASINI YENDİ, ŞİMDİ RAKİP TANIMIYOR- Tarlabaşı, Türkiye'de küçük yaşta satrançta kazanılan bir çok derecenin oğluna ait olmasından gurur duyduklarını ifade etti. Oğlunun 5 yaşında satranç oynamasını öğrendiğini bildiren Tarlabaşı, oğlunun satrançtaki başarısını şöyle anlattı: ''Oğlum anaokuluna giderken İstanbul Büyükşehir Belediyesi onlara küçük satranç takımları dağıtmış. Eve getirdiğinde bu oyunu öğretmem için bana ısrar etti. Ben de satrancın zor ve karmaşık olduğunu, büyüyünce öğretmek istediğimi söyledim ama o pes etmedi. Sonunda ben pes ettim ve ona satrancı öğrettim. Her akşam işten gelince oğlumla saatlerce satranç oynamak zorunda kaldım. İlk bir hafta oyunu ben kazandım. Ondan sonra ise bir daha oğlumu yenemedim. Hep o kazandı. Oğlumun başarısını görünce Kadıköy'de bir satranç kursuna götürdüm. Orada büyüklerle eğitim aldı. O dönemde 5 buçuk yaşında olmasına ve normalde 6 ayda ileri seviyeye geçebileceğinin söylenmesine rağmen bir ayda ileri seviyedeki çocuklarla oynamaya´başladı. 2-3 ay sonra da bu kursun yetersiz kalması üzerine Beşiktaş'taki daha profesyonel bir kursa gittik. Buradan da bazı turnuvalara katılmaya başladık. Turnuvalarda aldığımız başarılar sonucunda oğlum 6 yaşına geldiğinde Milli Takımın özel izniyle Antalya'daki Dünya Yaş Grupları Satranç Turnuvasına katıldı ve 8 yaş grubuyla mücadele etti. Kendisinden büyüklerden çok daha önemli başarı elde eden oğlum milli takıma alındı. Böylece oğlumun satranç macerası başladı.'' Diğer sporcuların haftada 2-3 gün özel hocalarla çalıştığını, böyle bir imkanları olmamasına rağmen oğlunun gösterdiği başarıdan mutluluk duyduklarını ifade eden Tarlabaşı, oğlunun Yunanistan'daki şampiyonadan da önemli başarılarla döneceğine inandığını kaydetti.