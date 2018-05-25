Minik Rabia'nın kumbarasındaki 110 lira, Erdoğan'ın kampanyasına

İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İznik ilçesinde yaşayan Yağmur ve Engin Semerci çifti, 2,5 yaşındaki kızları Rabia Esma Semerci\'nin oyuncak parası olarak kumbarasında biriken 110 lirayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim çalışmalarına destek için bağışladı.

Rabia Esma’nın annesi Yağmur Semerci, bugün kucağında kızı ile bankaya giderek, kızının adına bağışta bulundu. Anne Semerci, \"Evde haberleri izliyorduk. Rabia, Cumhurbaşkanımızı televizyonda ne zaman görse gidip televizyonu öper ve karşısında Rabia yaparak el sallar. Haberlerde Cumhurbaşkanımızın seçim çalışmaları destek kampanyasının başladığını izledik. Biz ‘Tarafımız belli olsun, biz de bağış yatıralım’ diye konuşuyorduk. O esnada Rabia koşarak kumbarasını alıp televizyonun önüne koydu. Hepimiz şaşırdık. Rabia bu sefer oyuncak için değil kendi geleceği için kumbarasını harcıyor. Biz kızımızla gurur duyuyoruz\" dedi.

Baba Engin Semerci de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ailece çok sevdiklerini belirterek, \"Televizyonda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyası bağış hesabı ile ilgili haberi izlerken, kızım odasından kumbarasını getirdi. Bizde bugün itibarı ile kumbaradan çıkan paraları kampanya hesabına yatırdık\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI