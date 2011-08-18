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Dünya

Minik Ola'yı da vurdular

Suriye İnsan Hakları İzleme Grubu"nun servis ettiği fotoğrafta 2 yaşındaki kız çocuğu Ola'nın cansız bedeni görülüyor

18 Ağustos 2011 03:00



 T24 - Londra merkezli "Suriye İnsan Hakları İzleme Grubu"nun servis ettiği fotoğraflarda 2 yaşındaki Ola Yaser El Jablavi isimli bir kızın cansız bedeni görülüyor.


Ola, Lazkiye'de Bostan- Al-Samaka mahallesinde yaşıyordu. Bombalamalar başlayınca babası Ola'yı güvenli bir yere götürmek istedi. Arabalarıyla giderken bir kontrol noktasında kurşunlara hedef oldular.


Arka koltuktaki Ola sağ gözünden vuruldu. Kızına bakmak için arabadan inince babası da omzundan vuruldu. Babası tutuklandı. Ölen Ola'nın cansız bedeni yakınlarına teslim edildi, babası ise hâlâ tutuklu.



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