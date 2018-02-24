Minik öğrencilerden Mehmetçik kampanyasına harçlıkla destek

Ergün AYAZ-Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde bulunan Ahmet Taner Kışlalı İlkokulu\'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri\'ni Güçlendirme Vakfı\'na bağışlanmak üzere başlatılan kampanyaya katılan minik öğrenciler, harçlıklarını kumbaraya attı.

Körfez Esentepe Mahallesi\'nde bulunan Ahmet Taner Kışlalı İlkokulu Okul Aile Birliği\'nin organizasyonuyla \'Bu haftaki harçlığım Mehmetçik\'e\' kampanyası başlatıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri\'ni Güçlendirme Vakfı\'na destek için başlatılan kampanyaya öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Minik öğrenciler kampanyaya destek için sınıflarında bulunan kumbaraya harçlıklarını attı. Kampanya kapsamında yaklaşık 2 bin 500 lira toplandı.

Mehmetçik\'e destek olmak amacıyla kampanya başlattıklarını söyleyen Okul Aile Birliği Başkanı Nurcan Can, \"Biz Ahmet Taner Kışlalı Okul Aile Birliği olarak Afrin\'deki Mehmetçiğimiz için neler yapabiliriz, nasıl destek olabiliriz diye düşündük. Bunun için okulumuzda \'Bu haftaki harçlığım Mehmetçik\'e\' diye bir kampanya düzenledik. Mehmetçiğimize destek olmak istedik. Öğrenciler, öğretmenler, velilerimiz destek oldu. Toplanan bu parayı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı\'na yatıracağız. Kampanya bu hafta başladı. Kampanya bitince toplanan bütün para vakfa yatırılacak\" dedi.



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