Minik öğrencilerden Hakkari'deki Mehmetçiğe hediye

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA) - SAMSUN\'un Bafra ilçesinde anaokulu öğrencileri \'Çocuk Kalbimle Askerime Uzanan Eller\' projesi kapsamında hazırladıkları yiyecek ve kişisel bakım malzemelerini Hakkari\'nin Dağlıca bölgesinde vatani görevini yapan askerlere gönderdi.

Gönderilen kolilerde ayrıca öğrencilerinin dilinden yazılmış mektuplar, elleriyle yaptıkları çeşitli resimler yer aldı. Askerlere kendi elleri ile kurabiye yapan 3 yaşındaki Elif Buğlem Soyuğur katılımcıların ilgisini çekti. Proje ile ilgili bilgi veren Kızılırmak Anaokulu Müdür Yardımcısı Elif Değermenci, \"Samsun Maarif Hareketi kapsamında okul öncesi dönem çocukları ve velileri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde vatani görevini yapan askerlerimize destek olmak amaçlı sevgi kolileri gönderiyoruz\" dedi.



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