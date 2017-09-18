Minik Nisa'nın kazada ölmeden önceki görüntüleri yürek burktu

BAFRA (Samsun) (DHA)- SAMSUN\'un Bafra İlçesi\'nde 3 yaşındaki Nisa Yüksel\'in ölümüyle sonuçlanan trafik kazasından önce, önde yolcu koltuğunda oturan baba Halis Yüksel´in yolculuk boyunca sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı ortaya çıktı. Kazadan dakikalar önce kesilen yayında, minik Nisa\'nın babasının kucağındaki görüntüleri, izleyenleri duygulandırdı.

Samsun\'un Bafra ilçesi Bahçeler Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi\'nde dün 31 yaşındaki Muhsin Yüksel yönetimindeki 55 FH 875 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada, 32 yaşındaki Halis Yüksel, eşi 33 yaşındaki Fatma Yüksel, kızı 3 yaşındaki Nisa Yüksel, sürücü Muhsin Yüksel, 30 yaşındaki Fatma Varlı, oğlu 2 yaşındaki Efe Varlı yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ancak sağlık durumu ağır olan Nisa Yüksel doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 5 aylık hamile olan anne Fatma Yüksel de karnındaki bebeğini kaybetti. Fatma Yüksel\'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaza öncesi baba Halis Yüksel\'in yolculuk boyunca sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı ortaya çıktı. Halis Yüksel, hareket halindeki araçtan cep telefon kamerasıyla yolu çekerken, zaman zaman da hem kucağındaki kızı Nisa\'yı hem de arka koltuktaki eşi Fatma Yüksel\'i görüntüledi. Yine yeğeni 2 yaşındaki Efe Varlı\'yı da görüntüye kaydeden Halis Yüksel, sürücü dondurma almak için durduğunda ise araç içini son kez çekti. Araç hareket ettikten bir süre sonra kazaya dakikalar kala yayın kesilirken, sosyal medyadaki görüntüler izleyenlerin yüreklerini burktu.



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