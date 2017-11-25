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Minik Kağan'ın parkta akılalmaz ölümü

Ramazan ÇETİN-Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde Mert Kağan Çakır (5), iddiaya göre, oyun oynamak için gittiği çocuk parkında bulduğu ambalaj naylonunu ip haline getirip, bir ucunu kaydırağın korkuluk demirine diğerini de boynuna bağ

25 Kasım 2017 22:01

Ramazan ÇETİN-Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Buldan ilçesinde Mert Kağan Çakır (5), iddiaya göre, oyun oynamak için gittiği çocuk parkında bulduğu ambalaj naylonunu ip haline getirip, bir ucunu kaydırağın korkuluk demirine diğerini de boynuna bağladı. Ardından kaydıraktan kaymak isteyen anaokulu öğrencisi Kağan, boğularak yaşamını yitirdi.
Olay, bugün saat 13.30 sıralarında, Oğuz Mahallesi\'nde meydana geldi. Mahallenin cami imamı Mücahit Öz, çocuk parkının yanından geçerken, kaydırakta Mert Kağan Çakır\'ı sırt üstü hareketsiz yatarken gördü. Kaydırağın yanına giden Öz, boynunda ip haline getirilmiş naylon bağlı çocuğu çevirerek sağlık durumuna baktı. Öz, hareket etmeyen Kağan\'ın boynundaki naylonu çıkartıp, otomobiliyle Buldan Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Ancak minik Kağan\'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, jandarma ekipleri çocuk parkındaki kaydırakta inceleme yaptı. Jandarma, parkta ip haline getirilen ambalaj naylonu parçalarını da inceledi.
Babası Mustafa Çakır\'ın üzüm bağına gittiği, annesi Ayşe Çakır\'ın evde olduğu sırada çocuk parkına tek başına gelen anaokulu öğrencisi Mert Kağan\'ın, çocuk parkı içinde bulduğu parke taşlarının ambalajlarında kullanılan ve etrafta atık haldeki naylon parçalarını birleştirip, ip haline getirdiği ileri sürüldü. Ardından ipin bir ucunu kaydırağın korkuluk demirine, diğerini ise boynuna bağladığı değerlendirilen Minik Kağan\'ın, kaydıraktan boynunda naylon iple kayarken dengesini kaybedip, düştüğü, bu sırada asılı kaldığı ve boğulup öldüğü öne sürüldü.
Mert Kağan\'ın ağabeyi Mert Can\'la (12) birlikte berbere gidip tıraş oldukları, ardından ağabeyin eve, kardeşin ise çocuk parkına gittiği öğrenildi. Kaydırakta Mert Kağan\'a ait saç telleri de bulundu. Kağan\'ın kaydırakta bulan imam Mücahit Öz, çocuğu hemen hastaneye götürdüklerini, ancak kurtaramadıklarını söyledi.
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