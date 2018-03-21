Minik Irmak'ın dehşet saçan babasının akıl sağlığı yerinde çıktı

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Alaşehir ilçesinde, kızı Irmak Kupal\'ın (4) öldürülmesinin acısını yaşarken, eşi Suriye Kupal (27) ve kızı Ayşe Kupal\'ı (10) defalarca bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Bilal Kupal (44) hakkında açılan davada mütalaa veren savcı, 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istedi. Ayrıca, İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından, sanık Bilal Kupal\'ın akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edildi.

Alaşehir\'de gündelik işlerde çalışan Suriye Kupal ve Bilal Kupal çiftinin, Menderes Mahallesi Elmadağ Caddesi 2 Sokak\'taki evlerinin önünde oynayan kızları Irmak Kupal, 14 Ekim 2016 tarihinde ortadan kayboldu. Arama çalışmalarına rağmen Irmak bulunamadı. Baba Bilal Kupal\'ın şüphelendiğini söylediği Himmet Aktürk, katıldığı televizyon programında suçunu itiraf etti, küçük kızı, cinsel istismarda bulunduktan sonra öldürdüğünü ve cesedini gömdüğünü söyledi. Kamuoyunu sarsan itiraftan sonra Himmet Aktürk\'ün gösterdiği bölgede 3 gün arama yapıldı. Evine 2 kilometre uzaklıktaki üzüm bağı içerisinde kızın cesedi bulundu.

Himmet Aktürk, \'canavarca hisle öldürmek\' suçundan tutuklandı. Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanan Aktürk, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ile 51 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

EŞİ VE KIZINI ÖLDÜRÜP, İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Bu acı olayın ardından aileye psikolojik destek verildi. Manisalı bir iş insanı tarafından ise ailenin, Irmak\'ın acısını bir nebze de olsa unutması ve o çevreden uzaklaşması için bir ev hediye edildi.

Fatih Mahallesi\'ndeki evde geçen yıl 21 Şubat\'ta saat 04.00 sıralarında meydana gelen olayda, Bilal Kupal, eşi Suriye Kupal ve kızı Ayşe Kupal\'ı bıçaklayarak öldürdü. Bilal Kupal daha sonra, olayda kullandığı aynı ekmek bıçağıyla kendisini bileklerinden, karnından ve bacaklarından yaralayarak intihar girişiminde bulundu.

Yaraları yüzeysel olan Bilal Kupal, Alaşehir Devlet Hastanesi\'ndeki tedavisinin ardından tutuklandı. Eşini 20, kızını ise 8 bıçak darbesiyle öldüren Bilal Kupal hakkında, Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, hamile eşini ve çocuğunu kasten öldürmek suçlarından iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE

Davanın bugün görülen dördüncü duruşmasına tutuklu sanık Bilal Kupal, katılmadı. Kupal, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile cezaevinden ifade verdi. Suriye Kupal\'ın babası Bekir İlgaz ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Derneği temsilcileri de duruşmaya katıldı. Bilal Kupal için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'ndan istenen akıl sağlığı raporu geldi. Raporda, Kupal\'ın akıl sağlığının yerinde olduğunun tespit edildiği belirtildi. Sanık Bilal Kupal, rapor sonucuyla ilgili bir şey söylemeyeceğini ifade etti.

SAVCI MÜTALAA VERDİ

Duruşmada mütalaa veren savcı, Bilal Kupal\'ın 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi. Ayrıca önceki duruşmada bir tanığın Suriye Kupal\'la ilişkisi olduğunu söylediğini hatırlatarak, bu nedenle sanığa tahrik indirimi uygulanmasını da talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırıp, duruşmayı erteledi.

Duruşma sonu açıklama yapan İlgaz Ailesi\'nin avukatı Erdem Keleş, \"Adli Tıp Kurumu\'ndan, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunu belirten rapor geldi. Savcı mütalaasını verdi. Suriye Kupal\'la ilgili haksız tahrik nedeniyle tahrik indirimi uygulanması yönünde de mütalaa verdi. Ancak biz bunun daha önce gerçekleştiğini, bunun doğru olmadığını, mevcut ilişki üzerinden çok uzun zaman geçtiğini, bunun telefon kayıtlarıyla vesair delillerle ispatlandığını, hatta üzerine çiftin birlikte karar vererek çocuk yaptıklarını da izah ettik. Karşı tarafın raporun değerlendirilmesi için süre istemesi üzerine duruşma ertelendi. Daha önce savunmalarımızda olayın tasarlayarak işlendiği yönünde delillerimizi vermiştik. Mahkemenin adaletine güveniyoruz\" dedi.



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