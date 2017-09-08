Minik Irmak'ın dehşet saçan babasından kürtaj iddiası

Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Alaşehir İlçesi\'nde, 4 yaşındaki kızı Irmak Kupal\'ın tecavüze uğrayıp öldürülmesinin acısını yaşarken cinnet getirip, 27 yaşındaki eşi Suriye Kupal ve 10 yaşındaki kızı Ayşe Kupal\'ı defalarca bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan 44 yaşındaki Bilal Kupal\'ın, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Bilal Kupal, eşinin karnındaki bebeğin kendisinden olmadığını ileri sürüp, kürtaj yatırdıklarını söyledi. Ancak tanık olarak dinlenen Kadın Doğum Uzmanı Doktoru C.K., sanık Kupal\'ın iddiasının gerçeği yansıtmadığını, kendisinde böyle bir kürtajın yapıldığına dair kayıt olmadığını söyledi.

Alaşehir\'de gündelik işlerde çalışan Suriye Kupal ve Bilal Kupal çiftinin, Menderes Mahallesi Elmadağ Caddesi 2 Sokak\'taki evlerinin önünde oynayan kızı Irmak Kupal, geçen yıl 14 Ekim\'de ortadan kayboldu. Arama çalışmalarına rağmen küçük Irmak bulunamadı. Baba Bilal Kupal\'ın şüphelendiğini söylediği Himmet Aktürk, katıldığı televizyon programında suçunu itiraf etti, küçük kızı tecavüz edip öldürdüğünü ve gömdüğünü söyledi. Kamuoyunu şoke eden itiraftan sonra Himmet Aktürk\'ün gösterdiği bölgede 3 gün arama yapıldı. Evine 2 kilometre uzaklıktaki üzüm bağı içerisinde küçük kızın cesedi bulundu. Himmet Aktürk, \'canavarca hisle öldürmek\' suçundan tutuklandı. Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanan Aktürk, ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 51 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

EŞİ VE KIZINI ÖLDÜRÜP, İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Bu acı olayın ardından aileye psikolojik destek verilirken, sanığa ise tepki gösterildi. Kentten gelen çifte cinayet haberi ise bir kez daha herkesi sarstı. Manisalı bir işadamı tarafından ailenin, Irmak\'ın acısını bir nebze de olsa unutması ve o çevreden uzaklaşması için hediye ettiği Fatih Mahallesi\'ndeki evde geçen 21 Şubat\'ta saat 04.00\'te meydana gelen olayda Bilal Kupal, eşi Suriye Kupal ve kızı Ayşe Kupal\'ı bıçaklayarak öldürdü. Bilal Kupal daha sonra, olayda kullandığı aynı ekmek bıçağıyla kendisini bileklerinden, karnından ve bacaklarından yaralayarak intihar girişiminde bulundu. Yaraları yüzeysel olan Bilal Kupal, Alaşehir Devlet Hastanesi\'ne tedavisinin ardından tutuklandı. Eşini 20, kızını ise 8 bıçak darbesiyle öldüren Bilal Kupal hakkında, Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, gebe olan eşini ve çocuğunu kasten öldürmek suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın bugün görülen ikinci duruşmasına Suriye Kupal\'ın babaannesi Şahgül İlgaz, İlgaz Ailesi\'nin avukatı Erdem Keleş, rahatsızlığını mazeret gösteren sanık avukatı Fatma Kocataş\'ın yerine avukat Bahar Savcıoğlu vekil olarak katıldı. Suriye Kupal\'ın babası Bekir İlgaz ise sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya gelmedi. Tutuklu sanık Bilal Kupal ise duruşmaya getirilmeyip, SEGBİS ile ifadesine başvuruldu. Tutuklu sanık Bilal Kupal, eşinin karnındaki bebeğin kendisinden olmadığını ileri sürüp, kürtaj yatırdıklarını söyledi. Ancak tanık olarak dinlenen Kadın Doğum Uzmanı Doktoru C.K., sanık Kupal\'ın iddiasının gerçeği yansıtmadığını, kendisinde böyle bir kürtajın yapıldığına dair kayıt olmadığını söyledi. Mahkeme heyeti, tanık ifadesinin ardından, Bilal Kupal\'ın tutukluluk halinin devamına ve dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

İlgaz Ailesi\'nin avukatı Erdem Keleş, duruşma çıkışında yaptığı açıklamada, \"Bugün duruşmada Bilal Kupal, eşinin karnındaki bebeğin kendisinden olmadığını ileri sürüp, kürtaj yatırdıklarını iddia etti. Ancak, bu iddiası asılsız çıktı. Tanık olarak dinlenen kadın doğum uzmanı doktor, kendisinde kesinlikle böyle bir kaydın olmadığını belirtip, Suriye Kupal isminde bir hastayı da tanımadığını anlattı. Sanık, bunun üzerine doktorun kayıt tutmadığını öne sürdü. Ancak, mahkeme bu itiraza itibar etmedi. İkinci dinlenen tanık ise farklı iddialarda bulundu. Suriye Hanım\'la gayrimeşru görüştüğünü iddia etti. Fakat somut herhangi bir şey ortaya koyamadı. Sadece beyanda bulunuyor. Savcılıkta farklı anlatıyor, burada farklı anlatıyor. Biz de bazı sorular sorduk, sorularımıza cevap veremiyor. Sanık daha önceki beyanında, \'Karakola eşim Suriye Kupal için kayıp başvurusunda bulundum\' demişti. Ancak o beyanı da asılsız çıktı. Kayıtlarda böyle bir başvuru yok. Sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığı ile ilgili rapor da henüz gelmedi\" dedi.

\"ALDATMA CİNAYET DEĞİL, BOŞANMA SEBEBİDİR\"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Başkanı Sema Hasgör de duruşma çıkışında yaptığı açıklamada, davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtip, \"İyi halin bir zorunluluk olduğunu ve indirim sebebi olamayacağını düşünüyoruz. Aldatma bir cinayet sebebi değildir olsa olsa boşanmada kusurdur. Kadın katillerinin en ağır şekilde cezalandırılıp ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini, indirimlerden faydalanılmamasını istiyoruz\" dedi.

Suriye Kupal\'ın adliyeye gelen babası Bekir İlgaz ise sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılmadığını belirtip, \"İlaçlarla ayakta durabiliyorum. Konuşabilecek durumda değilim\" dedi.

Duruşma çıkışında ağıtlar yakan Suriye Kupal\'ın babaannesi Şahgül İlgaz, yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

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