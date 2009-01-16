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Dünya

Minik 'Hitler' emin ellerde

ABD'nin New Jersey eyaletinde, adı Adolf Hitler koyulan 3 yaşındaki çocuk, polis tarafından ailesinden alındı.

16 Ocak 2009 02:00

ABD'nin New Jersey'de, adı Adolf Hitler koyulan 3 yaşındaki çocuk, polis tarafından ailesinden alındı.

Express Times gazetesindeki haberde, ailesi tarafından Adolf Hitler Campbell adı verilen çocukla, Nazi temalı ad taşıyan 2 kız kardeşi JoyceLynn Aryan Nation Campbell ve Honszlynn Hinler Jeannie Campbell'ın da adli makamların vereceği karar beklenirken ailesinden alındıkları bildirildi

Haberde, çocukların ailelerinden yalnızca taşıdıkları adlar yüzünden sosyal hizmetler yetkililerince alınmadığı da belirtilerek, "Sosyal hizmetler yetkilileri, yalnızca tehlike arzettiği durumlarda çocukları aileden alır ve bunun için adlar yeterli değildir" denildi.

Ailenin, ilk olarak aralık ayında bir yaşgünü pastasının üzerine çocukların isimlerini yazmayı reddedince dikkatleri çektiği belirtiliyor.

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