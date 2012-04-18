Minik Emre'den flaş transfer!

DHA'dan Ali Şen'in haberine göre 10 numaralı formayı giyen ve sol ayağını iyi kullanan minik Emre Demir’in yeteneğini yansıtan klibin internetteki paylaşım sitelerinde yayınlanması hayatının akışını değiştirdi. Stiliyle Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Messi’ye benzetilen Emre Demir’in babası 27 yaşındaki Hayrettin Demir, Kayserispor yöneticileriyle görüşmesinde dayalı döşeli evde oturma ve iş karşılığında oğlunun 5 yıllığına sarı- kırmızılı formayı giymesi için imzayı attı. 5 çocuğundan 4’üncüsü olan Emre’yle gurur duyduğunu söyleyen Hayrettin Demir, "Emre’yi sanal alemde izleyenler gözlerine inanamıyor. Stili ile Messi’ye benzetilen oğlumu gören Kayserispor yöneticileri bizimle anlaşma yaptı. Bu yaşta hem kendisini, hem bizi yoksulluktan kurtardı. Gelecekte çok büyük bir futbolcu olacağına inanıyorum" dedi

Hedefim milli takım

Sahada adeta bir top cambazı olan ve öğrenimini sürdürdüğü Mimar Sinan İlköğretim Okulu’nda da saçını uzatmasına özel izin verilen Emre Demir, gittiği her yerde büyük ilgi görüyor. Sokağa çıktığında arkadaşları tarafından etrafı çevrilen, mahalle sakinlerinin de çok sevdiği Emre, hedefinin çok büyük olduğunu dile getirerek şöyle dedi:

"Futbolu çok seviyorum. Hedefim Milli Takım’da oynamak. Beni ’Messi’, ’Alex’ diye çağırıyorlar. Böyle çağırmaları hoşuma gidiyor. İyi bir futbolcu olacağım. Sokakta çok futbol oynadım. Babam beni teke tek oynattı. Çalım atmayı öğrendim. Şimdi Kayserispor’a gidiyorum. Futbolda iyi bir yere geleceğime inanıyorum."

Antrenörü: Emre Büyük yetenek

Emre’nin 2 yıldır devam ettiği Kuvayi Milliye’nin Antrenörü İzzet Kızgın ise şunları söyledi:

"Emre büyük bir yetenek. Daha önce de ağabeyi Emrah’ı yetiştirdim. Babası ’benim küçük oğlan da iyi’ dedi. Bende ’getir, bir görelim’ dedim. Getirdi, izledim, ’bunda maden var’ dedim. 2 yıldır çalıştırıyorum. Emre’nin çok yetenekli olduğuna inanıyorum. 13 yıldır antrenörlük yapıyorum. Madeni bulduğum zaman hemen keşfederim. Emre’ye inanıyorum, bir çok büyük kulüpte oynayacak ve A Milli Takım Forması’nı da giyecek.