Minik Efe doğum günü için gittiği site havuzunda boğuldu

Antalya'nın Kemer ilçesinde teyzesiyle birlikte bir arkadaşının doğum günü kutlaması için gittiği sitede, havuza giren 4 yaşındaki Efe Çelik, boğularak yaşamını yitirdi.

Kemer’in Arslanbucak Mahallesi’nde eniştesinin güvenlik görevlisi olarak çalıştığı siteye teyzesiyle birlikte giden Efe Çelik, burada arkadaşının doğum günü kutlamasına katıldı.



DHA'nın haberine göre; kutlamalar sırasında diğer çocuklarla sitenin havuzuna giren Efe Çelik’in bir süre sonra su yüzeyinde hareketsiz durduğu fark edildi.



Hemen havuzdan çıkarılan küçük Efe, çağırılan ambulansla ilçe merkezindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalbi duran Efe Çelik, doktorların tüm çabasına karşın yaşama döndürülemedi.

Olayı haber alan anne Perihan ile baba Mustafa Çelik, yakınlarıyla birlikte hastaneye koştu. Çocuklarının vefat haberini alan anne baba sinir krizi geçirdi.

Anne güçlükle sakinleştirilirken, Efe Çelik’in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.