Minik Alperen'in ölümüne neden olanların yargılanmasına başlandı

Mehmet CANDAN- Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Çiğli İlçesi\'nde, 3 ay önce kreş servisinde unutulan 3 yaşındaki Alperen Sakin\'in ölümüne neden olmakla suçlanan ve olayın ardından tutuklanan servis şoförü T.İ. ve okul müdürü Y.İ.\'nin de aralarında bulunduğu, 4\'ü tutuksuz 6 sanık hakkında, Karşıyaka 2\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde \'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek\' ve \'suç delillerini yok etmek\'en, 5 yıldan 14 yıla kadar değişen hapis cezası istemiyle açılan davaya başlandı. Duruşma öncesi açıklama yapan acılı baba Serkan Sakin, \"Biz yargımıza güveniyoruz\" dedi.

Çiğli Köyiçi Mahallesi\'nde geçen 15 Ağustos\'ta meydana gelen olayda, Serkan Sakin ile Buket Sakin çiftinin, 3 yaşındaki oğulları Alperen Sakin, Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu\'na götürülmek üzere 47 yaşındaki servis şoförü T.İ. ile rehber personel 17 yaşındaki D.K.\'ya teslim edildi. Öğrenciler indirildiği sırada D.K., ağlayan bir öğrenciyi alarak okula girdi. Serviste uyuyan Alperen\'i fark etmeyen şoför, aracı okulun yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan boş arsaya çekti. Alperen\'in kreşte olmadığını öğle yemeğinde fark eden öğretmenler ile görevliler, okul ve bahçesini aramaya başladı. Aramadan sonuç alınamayınca okulun güvenlik kamera kayıtları incelendi. Görüntüleri izleyen okul yöneticileri ve öğretmenler Alperen\'in okula hiç girmediğini gördü. Bunun üzerine okul servisine bakan görevliler, minik Alperen\'in, sabah oturduğu koltukta cansız bedenini buldu. Okul yöneticileri polise verdikleri ilk ifadelerinde gerçeği sakladı, Alperen\'in uyku saatinde uyutulduğu ve bir daha uyanmaması üzerine hastaneye götürüldüğü söylendi. Bu durumdan şüphelenen polis, bir görevlinin ifadesinden yola çıkarak olayı aydınlattı. Alperen\'in kreş servisinde unutulduğu için öldüğü ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında servis şoförü T.İ. ile okulu müdürü Y.İ. tutuklandı.

SORUMLULAR HAKKINDA DAVA AÇILDI

Tüm Türkiye\'de tepkiye neden olan olay sonrasında soruşturmayı yürüten savcı, tutuklu sanıklar servis şoförü T.İ., okul müdürü Y.İ., tutuksuz sanıklardan servis görevlisi D.K., mesul müdür B.G. hakkında \'bilinçli taksirle ölüme neden olmak\', \'Suç delillerini yok etmek\' suçlarından toplam 14\'er yıl hapis cezası istendi. Öğretmen A.G. hakkında taksirle ölüme sebebiyet vermekten 6 yıla kadar hapis cezası, okul çalışanı A.S. hakkında ise suç delillerini yok etmekten 5 yıla kadara hapis cezası istendi.

BABADAN DURUŞMA ÖNCESİ AÇIKLAMA

Karşıyaka 2\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde açılan davanın ilk duruşmasına bugün öğleden sonra başlandı. Duruşma öncesi adliye önünde basın mensuplarına açıklama yapan küçük Alperen\'in babası Serkan Sakin, şöyle dedi:

\"Bu Alperen Sakin\'in ölümüyle ilgili ilk duruşma. Biz yargımıza güveniyoruz. Allah\'tan dileğimiz emsal bir karar çıkması. Bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti toprakları içerisinde yaşayan bütün çocuklarımız ve gelecek bütün çocuklar için emsal bir karar çıksın. Bundan sonra hiçbir Allah\'ın kulu bir çocuğun canını yakmaya, bir annenin babanın gözyaşını dökmeye cüret gösteremesin. Bizim derdimiz, çabamız, bütün savaşımız bundan ibaret. Bugün bizi yalnız bırakmayan basın yayın organlarına da ve bizi yalnız bırakmayan halkımıza da çok çok teşekkür ediyoruz. Sağolsunlar var olsunlar. Birazdan duruşma başlayacak ve içeriye gireceğiz. İnşallah hayırlısıyla sonunda güzel bir karar çıkacak. Dileğimiz temennimiz bu.\"

Alperen\'in ölümünün ardından servislere yönelik denetimlerin arttığını, uyuşturucu madde alıp da sızan servis şoförüne bile rastlandığını, ölümle sonuçlanmasa da yine serviste unutulan çocuklar olduğunu hatırlatan Serkan Sakin, \"Kızım Yaren Sakin\'in bu konuda geliştirmiş olduğu bir proje var. Çok basit ve maliyeti çok düşük bir proje. Dikkate alınsın istiyoruz. Bundan sonra hiçbir annenin babanın gözyaşı akmasın, hiç kimsenin de canı yanmasın istiyoruz\" diye konuştu.

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