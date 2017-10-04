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Minik Ahmet Mete kazada öldü

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde aynı aileden 4 kişinin bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 1 bebek öldü, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

04 Ekim 2017 16:22

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş İlçesi\'nde aynı aileden 4 kişinin bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 1 bebek öldü, 1\'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Ailesiyle Birgi\'den Ödemiş yönüne giden, Ödemiş Devlet Hastanesi\'nde sağlık memuru olarak görev yapan 37 yaşındaki Yahya Sabancı\'nın yönetimindeki 01 YT 817 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Yahya Sabancı, eşi Burcu Sabancı, çocukları 4 aylık Ahmet Mete Sabancı ve 4 yaşındaki Nural Feyza Sabancı yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine gelen jandarma, AKS 110 ve 112 Acil Servis ekibi tarafından demir yığına dönen araçtan çıkartılan yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından Ödemiş Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan minik Ahmet Mete Sabancı, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Yaralılardan Yahya Sabancı ve eşi Burcu Sabancı\'nın durumlarının ağır olduğu, hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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