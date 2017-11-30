Minibüsün kadına çarpma anı kamerada

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN\'da geri manevra yapan minibüsün altında kalan 25 yaşındaki A.D., ağır yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, bugün öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Öğretmenevi yakınlarında meydana geldi. Yolun sağına yanaştıktan sonra geri manevra yapan, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs, A.D. adlı kadına çarptı. Sol tekerleği kadının üzerinden geçen minibüs, çevredekilerin uyarısıyla durdu. Ağır yaralanan A.D., çağırılan ambulansla Batman Bölge Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Minibüs şoförü gözaltına alınırken, kaz anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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