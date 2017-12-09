Minibüsün gizli bölmesinde 5 Suriyeli yakalandı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'deki, Pazarkule Sınır Kapısı\'na Yunanistan\'a çıkış yapmak üzere gelen bir minibüste yapılan aramada aracın gizli bölmesine saklanmış 3\'ü çocuk 5 Suriyeli kaçak yakaladı.

Pazarkule Sınır Kapısı\'na, Yunanistan\'a çıkış yapmak için gelen A.D. yönetimindeki minibüs, gümrük muhafaza ekiplerinin şüphesi üzerine Kapıkule Sınır Kapısı\'nda ki x-ray taramasına sevk etmek istedi. Sürücü A.D. bunun üzerine aracında insan kaçırdığını itiraf etti. Ekipler, minibüsün arka koltukları altındaki bölüme gizlenmiş halde Suriyeli 3\'ü çocuk 5 kaçağı yakaladı. Gözaltına alınan A.D. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçaklar ise, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

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