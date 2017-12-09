T24 LogoT24 Logo
Gündem

Minibüsün gizli bölmesinde 5 Suriyeli yakalandı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'deki, Pazarkule Sınır Kapısı'na Yunanistan'a çıkış yapmak üzere gelen bir minibüste yapılan aramada aracın gizli bölmesine saklanmış 3'ü çocuk 5 Suriyeli kaçak yakaladı

09 Aralık 2017 16:21

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'deki, Pazarkule Sınır Kapısı\'na Yunanistan\'a çıkış yapmak üzere gelen bir minibüste yapılan aramada aracın gizli bölmesine saklanmış 3\'ü çocuk 5 Suriyeli kaçak yakaladı.
Pazarkule Sınır Kapısı\'na, Yunanistan\'a çıkış yapmak için gelen A.D. yönetimindeki minibüs, gümrük muhafaza ekiplerinin şüphesi üzerine Kapıkule Sınır Kapısı\'nda ki x-ray taramasına sevk etmek istedi. Sürücü A.D. bunun üzerine aracında insan kaçırdığını itiraf etti. Ekipler, minibüsün arka koltukları altındaki bölüme gizlenmiş halde Suriyeli 3\'ü çocuk 5 kaçağı yakaladı. Gözaltına alınan A.D. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçaklar ise, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali Can ZERAYEDİRNE DHA EDİRNE Pazarkule Sınır Kapısı YunanistanSuriyeliPazarkule Sınır Kapısı YunanistanKapıkule Sınır KapısıSürücüEkiplerGözaltınaKaçaklarEdirneGöçMüdürlüğüFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24