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Minibüsün çarptığı yaya öldü

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy İlçesi'nde yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı 74 yaşındaki Selim Altınok, öldü

07 Ekim 2017 21:50

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy İlçesi\'nde yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı 74 yaşındaki Selim Altınok, öldü.
Kaza, Çerkezköy İlçesi Veliköy Mahallesi Sanayi Bulvarı\'nda meydana geldi. Ramazan Y. yönetimindeki 59 UB 890 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Selim Altınok\'a çarptı. Kazada, Altınok ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Selim Altınok, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Jandarma, kazanın ardından minibüs sürücüsü Ramazan Y.\'yi gözaltına aldı.

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