T24 LogoT24 Logo
Gündem

Minibüsün çarptığı park halindeki otomobil, evin odasına girdi

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA) - TRABZON'da, el freni çekilmeden park edilen servis minibüsü yokuş aşağı hareketlenip, bir site önünde duran otomobile çarptı

10 Aralık 2017 20:44

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA) - TRABZON\'da, el freni çekilmeden park edilen servis minibüsü yokuş aşağı hareketlenip, bir site önünde duran otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle binanın giriş katında bir evin odasının duvarını kıran otomobil apartman boşluğunda asılı kaldı. Kimsenin yaralanmadığı kaza anı da siteye ait güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Çukurçayır Mahallesi, Vadikent Sitesi\'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre çevrede bir işyerine giren Yakup U.\'nun el frenini çekmeyi unuttuğu 61 S 0382 plakalı servis minibüsü, bir süre sonra yokuş aşağı hareket etti. İçerisinde sürücü bulunmayan minibüs siteye ait demir korkulukları da aşarak park halindeki Özlem A.\'ya ait 61 BC 862 plakalı otomobile çarptı. Çarpanın etkisiyle, içerisinde sürücü bulunmayan otomobil, apartmanın giriş katındaki bir evin odasının duvarını da kırarak, apartman boşluğunda asılı kaldı. Şan eseri kimsenin yaralanmadığı kazada iki araç ve Kadir Arslan\'a ait evde büyük hasar oluştu. Apartman boşluğunda asılı kalan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza sonrası şaşkın yaşayan çevre sakinleri büyük bir gürültü duyduklarını ve deprem olduğu düşüncesine kapıldıklarını söyledi.
Bu arada kaza anı da siteye ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fatih TURANTRABZON DHATRABZONKimseninKazaMahallesi Vadikent SitesiYakupBCKadir ArslanBuKazaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24