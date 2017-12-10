Minibüsün çarptığı park halindeki otomobil, evin odasına girdi

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA) - TRABZON\'da, el freni çekilmeden park edilen servis minibüsü yokuş aşağı hareketlenip, bir site önünde duran otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle binanın giriş katında bir evin odasının duvarını kıran otomobil apartman boşluğunda asılı kaldı. Kimsenin yaralanmadığı kaza anı da siteye ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Çukurçayır Mahallesi, Vadikent Sitesi\'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre çevrede bir işyerine giren Yakup U.\'nun el frenini çekmeyi unuttuğu 61 S 0382 plakalı servis minibüsü, bir süre sonra yokuş aşağı hareket etti. İçerisinde sürücü bulunmayan minibüs siteye ait demir korkulukları da aşarak park halindeki Özlem A.\'ya ait 61 BC 862 plakalı otomobile çarptı. Çarpanın etkisiyle, içerisinde sürücü bulunmayan otomobil, apartmanın giriş katındaki bir evin odasının duvarını da kırarak, apartman boşluğunda asılı kaldı. Şan eseri kimsenin yaralanmadığı kazada iki araç ve Kadir Arslan\'a ait evde büyük hasar oluştu. Apartman boşluğunda asılı kalan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza sonrası şaşkın yaşayan çevre sakinleri büyük bir gürültü duyduklarını ve deprem olduğu düşüncesine kapıldıklarını söyledi.

Bu arada kaza anı da siteye ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



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