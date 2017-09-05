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Minibüsün çarptığı kadın öldü

Hakan KABAHASANOĞLU/KEŞAP (Giresun), (DHA)- GİRESUN'un Keşap İlçesi'nde, yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı 68 yaşındaki Ayşe Ceylan yaşamını yitirdi

05 Eylül 2017 16:38

Hakan KABAHASANOĞLU/KEŞAP (Giresun), (DHA)- GİRESUN\'un Keşap İlçesi\'nde, yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı 68 yaşındaki Ayşe Ceylan yaşamını yitirdi.
Kaza dün gece Keşap\'a bağlı Yolağzı Köyü\'nde meydana geldi. Giresun\'dan Trabzon yönüne giden Anıl Albayrak yönetimindeki 34 LK 4828 plakalı minibüs yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Ceylan\'a çarptı. Kaza sonrası bölgeye ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpanın etkisiyle yol kenarına savrulan Ceylan, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazanın şokunu yaşayan sürücü Anıl Albayrak ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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