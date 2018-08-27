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Minibüsün çarptığı çocuk öldü

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı Hasan Yıldırım (9), yaşamını yitirdi

27 Ağustos 2018 20:50

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı Hasan Yıldırım (9), yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde Taşlıca köyünde meydana geldi. Ali P. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Yıldırım\'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Yıldırım, çağırılan ambulansla götürüldüğü Kahta Devlet Hastanesi\'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Ölümüyle yakınlarını yasa boğan küçük Hasan\'ın cesedi, otopsi için morga konulurken, minibüs sürücüsü Ali P. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

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