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Minibüsün camını kırıp, 75 litre zeytinyağı çaldılar

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU(Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir minibüsün camını kıran kimliği belirsiz kişi veya kişiler, içinde bulunan toplam 75 litre zeytinyağını çaldı

11 Ocak 2018 15:01

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU(Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, bir minibüsün camını kıran kimliği belirsiz kişi veya kişiler, içinde bulunan toplam 75 litre zeytinyağını çaldı.
Bugün saat 08.00 sıralarında, Yedi Eylül Mahallesi, Kurultay Sokak\'taki muhtarlık binası önüne park ettiği 09 F 5106 plakalı minibüsünün yanına gelen Ahmet Konkur, sol ön camın kırık olduğunu farketti. Konkur, minibüsündeki 5\'er litrelik 15 bidondaki zeytinyağlarının da yerinde olmadığını görünce, durumu polise bildirdi. Polis, olayla ilgili tutanak tutup, hırsız veya hırsızların belirlenip yakalanması için çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
Minibüsünü 3 gün önce muhtarlık binası önüne park ettiğini belirten Ahmet Konur, \"Bu sabah başına geldiğimde şoke oldum. Cam kırılmış, satmak için minibüse koyduğum zeytinyağları çalınmıştı. Onlar benim ekmek paramdı\" dedi.

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