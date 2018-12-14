Minibüsün altında kalan Medine'yi işçiler kurtardı

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, Medine Işık (7), okuduğu ilkokulun önünden yolun karşısına geçmek isterken, kendisine çarpan minibüsün altında kaldı. Bu sırada olay yerinden geçen servis sürücüsü durdu ve içindeki işçiler, minibüsü kaldırıp, çocuğu altından çıkardı. Yaralanan Medine, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Kaza, sabah saatlerinde, Topçular Mahallesi Özdil Sokak\'ta meydana geldi. Mehmet Ali T. yönetimindeki 41 T 592 plakalı servis minibüsü, Topçular İlkokulu\'nun önünden yolun karşısına geçmek isteyen Medine Işık\'a çarptı. İlkokul öğrencisi Medine, minibüsün altında kalarak, yaralandı. Çevredekiler, 112 Acil Servis\'e haber verirken, bu sırada yoldan geçen servis minibüsü sürücüsü durdu. Servisten inen işçiler, minibüsü havaya kaldırarak, Medine\'yi sıkıştığı yerden kurtardı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı Medine\'yi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırdı. Medine Işık\'ın tedaviye alındığı öğrenildi.

Veliler ise kaza sonrası okul önünde, korkuyla çocuklarının içeri girmelerini bekledi. Aynı sokak üzerinde daha önce de başka kazaların meydana geldiğini belirten veliler, yetkililerden önlem alınması için yardım istedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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