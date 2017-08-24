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Minibüsten 4 bin 200 paket kaçak sigara çıktı

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP'in Nizip İlçesi'nde, polis tarafından durdurulup aranan minibüste terlik kutuları arasına gizlenen gümrük kaçağı 4 bin 200 paket sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı

24 Ağustos 2017 12:49

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP\'in Nizip İlçesi\'nde, polis tarafından durdurulup aranan minibüste terlik kutuları arasına gizlenen gümrük kaçağı 4 bin 200 paket sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Eyüp Sultan Mahallesi Mustafa Kökmen Bulvarı\'nda durumundan şüphelendiği Mehmet D. yönetimindeki plakası açıklanmayan minibüsü durdurup aradı. Minibüste yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen ve terlikler arasına gizlenmiş 4 bin 200 paket sigara ele geçirildi. Gümrük kaçağı sigaralara el koyan ekipler, sürücü Mehmet D.\'yi gözaltına aldı.

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