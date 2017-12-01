Minibüste uyuyakalan ayakkabısız çocuğun hali yürek burktu

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, yolcu minibüsündeki çıplak ayaklı K.G.\'nin (16) hali, yürek burktu. Minibüste sıcağın da etkisiyle uyuyakalan çocuk, yaklaşık 1 kilometre sonra uyanıp, inerek, trafik ışıklarında duran araçların camlarını silmek için beklemeye başladı.

Merkez Yenişehir ilçesinde trafik ışıklarında araç camlarını silen K.G., çıplak ayakla yolcu minibüsüne bindi. Elinde cam sileceği olan ve kafasında bere bulunan çocuk, bir süre sonra minibüste sıcağın da etkisiyle uyuyakaldı. K.G., yaklaşık 1 kilometre sonra Kayapınar ilçesinde bir kavşakta minibüsten inip, trafik ışıklarında duran araçların camlarını silmek için beklemeye başladı.



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