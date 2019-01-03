Minibüste tacize 5 yıl hapis cezası

İstanbul Tuzla’da 15 Mayıs 2018 tarihinde okula gitmek için bindiği minibüste uyuya kalan üniversite öğrencisi K.B.’ye (21) yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan A.Ö.T. hakkında açılan davanın karar duruşması İstanbul Anadolu 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, sanığı, ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

A.Ö.T. hakkındaki davanın ilk duruşması 26 Haziran 2018 tarihinde görüldü. Soruşturma kapsamında tutuklanan A.Ö.T., ilk duruşmada, olay tarihinde minibüse binerek arka koltukta oturduğunu, sağındaki ve solundaki yolcuların uyuya kaldığını belirterek, “Ancak müştekinin yanımda oturup oturmadığını hatırlamıyorum. Ben kollarımı önüme doğru bağlayarak oturdum. Ancak bir süre sonra solumda oturan bayan bana bağırmaya başladı. Çantasını bana doğru fırlattı. Ben müştekinin iddia ettiği şekilde bir şey yapmış olsam o kalabalıkta mutlaka biri görürdü ve müdahale ederlerdi. Suçsuzum, beraatimi istiyorum” dedi.

"Yanlış anlaşılma yok"

Aynı duruşmada dinlenen müşteki K.B. ise şikâyetini yineledi. Üniversite öğrencisi olduğunu söyleyen K.B., o gün okula gitmek için minibüse bindiğini belirterek, şunları söyledi:

“Minibüste en arkada bulunan dörtlü koltuğun sol cam tarafında oturdum. Sanık yanımdaki koltukta oturdu. Sınavlarım olduğu için uyuya kaldım. Uyandığımda sanığın bir elinin pantolonumun üzerinde olduğunu fark ettim. Bağırarak çantamı aldım ve sanığa vurdum. Minibüsteki yolcular sanığa müdahale ettiler. Kesinlikle bir yanlış anlaşılma söz konusu değildir. Sanıktan şikâyetçiyim."

Mahkeme, geçen günlerde yaptığı karar duruşmasında sanığı, ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 5 yıl hapis cezasıyla cezalandırdı.