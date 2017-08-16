Minibüste şortlu kadına yumruk atan saldırgan özür diledi; genç kadın kabul etmedi

Pendik’te, şort giydiği gerekçesiyle üniversite öğrencisi Melisa Sağlam’a saldıran Ercan Kızılateş hakim karşısına çıktı. Kızılateş, hâkime, "Pişmanım" diyip Sağlam'dan özür diledi. Saldırıya uğrayan genç kadın ise "Şikayetçiyim. Bu olaydan sonra toplu taşıma araçlarına binemiyorum. Tek başıma sokakta duramıyorum. Olayın bende yaratmış olduğu tedirginlik nedeniyle bu problemi yaşıyorum. Ben sanığın özrünü kabul etmiyorum” diye konuştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre 14 Haziran'da İstanbul Pendik'te, üniversite öğrencisi Melisa Sağlam’a (21) şort giydiği için saldırdığı gerekçesiyle 4 yıldan 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlanan Ercan Kızılateş, ilk duruşmada “Yapmaman gereken bir şeydi, çok özür diliyorum” dedi. Asena Melisa Sağlam ise sanığın özrünü kabul etmeyerek, “Ondan şikayetçiyim” dedi.

"İnsanları tahrik ediyor"

Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanık Ercan Kızılateş, “Olay tarihinde eve gitme üzere minibüse bindim. Arka koltuğa oturdum. Belli bir süre sonra müşteri bindi. Bir iki dakika ayakta bekledi, ardından öndeki koltuğa oturdu. Ben giymiş olduğu kıyafet dolayısı ile kendisine ramazan ayında bu şekilde giyinmenin yakışık olmadığını söyledim. O da beni tersler şekilde ‘Bakma o zaman. Nefis denen bir şey var’ dedi. Ben de, ‘Evet haklısınız, nefis denen bir şey var, sizin bu şekilde giyinmeniz insanları tahrik ediyor’ dedim. Tartışmayı sonlandırdım. Daha sonra kendisi kulağında kulaklık olduğu halde konuşuyordu. Konuşmasında, ‘Geri zekalı, aptal’ kelimesini duyunca aramızdaki tartışmadan dolayı bana söylendiğini düşünerek o kızgınlıkla kalkıp tokat attım, saçını çekmeye çalıştım. O sırada kendisi bana küfür etti. Yaptığımdan pişmanım. Bir anlık bir şeydi. Yapmaman gereken bir davranıştı. Çok özür dilerim” dedi.

"Takıntı yaptım"

Mahkeme Hakimi Abdulvahap Duran’ın, ‘görüntülerde ‘Tartışmadan 9 dakika sonra müştekiye vurmuşsun?’ diye sorması üzerine Ercan Kızılateş, şunları söyledi: “Tartışmadan hemen sonra önümde kulaklık ile otururken hakaretvari kelimeler kullandığını duydum. Hakareti ilk duyduğumda sakindim. Ancak düşününce içimde öfke oluşturdu. Bu süre zarfında takıntı yaptım. İnerken de vurdum.”