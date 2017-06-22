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Minibüste şortlu genç kıza saldıran zanlı için tutuklama kararı!

Saldırgan Ercan Kızılateş: Bayan arkadaşa 'İnsanlar bazen nefsine hakim olamıyor, sizin bu giyim tarzınız beni tahrik etti' dedim

22 Haziran 2017 15:19

Pendik'te üniversitesi öğrencisi Asena Melisa Sağlam'ı şort giydiği gerekçesiyle darp eden ve gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ercan Kızılateş, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Şüpheli  Kızılateş, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "hakaret", "inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmişti.

 

Adliye koridorunda kendisini savundu
 

Kızılateş, adliye koridorunda jandarma arasında ilerlerken konuştu. "Darp ettiğim yalan" diyen Kızılateş, "Görüntüler çok açık, darp etme olayı yok" dedi. Şikâyetçi olduğunu söyleyen Kızılateş, "Kameraları görmüyor musunuz, tabii ki bana saldırdı" şeklinde konuştu.

 

İfadesi ortaya çıktı

 

Ercan Kızılateş mahkeme ifadesinde saldırıyı "Tahrik oldum" diye savundu. Kızılateş ayrıca genç kızdan şikâyetçi de oldu.

Ercan Kızılateş ifadesinde şunları dedi:

"Niyetli olduğum için bayan şahsı ikaz ettim. 'Bayan arkadaşım edep ve haya denen bir şey var, sizin bu şekilde toplu taşıma aracına binmeniz hiç yakışık almamış' dedim. Bayan bunun üzerine 'Sen de o zaman bakma arkadaşım' dedi. 'İnsanlar bazen nefsine hakim olamıyor, sizin bu giyim tarzınız beni tahrik etti' dedim.

 

"Yalnızca yüzünü ittim, bayan saldırıya geçti"


"Elimin tersi ile yalnızca yüzünü ittim. Bunun üzerine bayan ayağa kalkarak saldırıya geçti. Ben yalnızca bayanın bana zarar vermesini engellemek için itekledim. Kamera kayıtlarına bakılırsa benim bayana saldırmadığım ya da darp etmediğim görülecektir."

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