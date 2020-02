Minibüste engelli genci döven 3 üniversiteliye hapis cezası

ADANA, (DHA)- ADANA\'da işitme engelli Agit Acun\'u (20) minibüste dövdükleri iddiasıyla yargılanan üniversite öğrencisi 4 sanıktan 3\'ü ilk duruşmada 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi. Tutuksuz yargılanan sanığın ise beraatine karar verildi.

Olay, geçen 11 Ocak\'ta, saat 21.45 sıralarında, merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Gazipaşa Bulvarı\'nda meydana geldi. Bir tekstil firmasında işçi olarak çalışan işitme engelli Agit Acun, izin alıp, hastaneye gitti. Hastane çıkışı evine gitmek için minibüse binen Acun, arka koltukta oturan 4 kişi tarafından dövüldü. Kısa sürede yakalanan şüpheli üniversite öğrencileri Ahmet Günsel (21), Çağrı Can Çay (21), İsmail Kaçmaz (21) ile Ahmet Bedir (20) tutuklandı. Avukatının itirazı sonucu İsmail Kaçmaz, geçen hafta serbest bırakıldı. 4 şüpheli hakkında \'yaralama\' suçundan 4\'er yıl 6\'şar ay hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Adana 9\'uncu Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Bedir, Ahmet Günsel, Çağrı Can Çay, tutuksuz sanık İsmail Kaçmaz ve Agit Acun\'un ailesi ve avukatı da katıldı.

PİŞMAN OLDUKLARINI SÖYLEDİLER

Ahmet Bedir savunmasında, \"Refleks olarak vurdum, çok pişmanım. Cezamın ertelenmesini istiyorum\" dedi. Kavga anında düşen cüzdanındaki paraların alınarak emniyete verildiğini belirten Ahmet Günsel ise \"Acun bana yumrukla saldırdı. Arkadaşımın fiziksel engelini bilsem bunu yapmazdım. Pişmanım, kamudan özür diliyorum. Ben öğrenciyim. Cezamın ertelenmesini istiyorum. Olaydan sonra da benim cüzdanım minibüste düşmüş, cüzdanın içindeki para alınarak emniyete verilmiş. Aramızda kavga başlamadan önce herhangi bir temas olmadı. Sadece bakışmalar oldu\" diye konuştu.

İŞARET DİLİYLE ANLATTI

Agit Acun ise minibüste çevreyi izlediği sırada olayın meydana geldiğini belirterek, \"Kulağım işitmiyor diye hareket yaptım. Sonra birisi omzumdan çekiştirdi. Birisi eliyle kafama bastırdı. Ondan sonra üzerime geldiler ve beni darp ettiler. Sonrasında ben de kendimi korumaya çalıştım. Onlar bana yumruk savurdu\" diye konuştu. Ahmet Günsel\'in cüzdanıyla ilgili de konuşan Acun da ifadesinde şunları anlattı:

\"Minibüs şoförü bana cüzdanı uzattı, ben de cebimde para olduğunu ve düştüğünü sandım. Şoförün uzattığı cüzdanın benim cüzdanım olduğunu sandım. Daha sonra benim olmadığını anlayınca karakola gittim. Polise cüzdanı ben teslim ettim. Ben cüzdan içerisinden para almadım. Cüzdanı bana veren kişi minibüs şoförüdür. Sanıklardan şikâyetçiyim.\"

Mahkeme, sanıklar Ahmet Günsel, Çağrı Can Çay ve Ahmet Bedir\'i 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanmasını geri bırakan mahkeme, sanıkların tahliyesine, tutuksuz sanık İsmail Kaçmaz\'ın ise beraatine karar verdi.



