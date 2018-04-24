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Minibüste balık istifi bindirilen 56 kaçak yakalandı

MURADİYE (Van), (DHA)- VAN'ın Muradiye ilçesinde, jandarmanın yol kontrolünde durdurulan minibüste, yasa dışı yollarla yurda giren Afganistan uyruklu 56 kaçak yakalandı

24 Nisan 2018 14:06

MURADİYE (Van), (DHA)- VAN\'ın Muradiye ilçesinde, jandarmanın yol kontrolünde durdurulan minibüste, yasa dışı yollarla yurda giren Afganistan uyruklu 56 kaçak yakalandı. Gözaltına alınan sürücünün üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçti.
​Muradiye-Erciş karayolunda yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, B.K. yönetimindeki plakası açıklanmayan minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan kontrollerde, iç savaşın yaşandığı ülkelerinden umut yolculuğuna çıkıp, kaçak yollarla İran üzerinden Türkiye\'ye giriş yaptığı belirlenen 56 kaçak yakalandı. Çoğunun ayakkabısız olduğu, balık istifi bindirilen kaçaklar, Ünseli Jandarma Karakolu\'na götürülürken, sürücü B.K. ise gözaltına alındı. B.K.’nın üst aramasında ise bir gram metamfetamin ile bir gram esrar ele geçirildi.
Sıcak yemek ikram edilip, ısınmaları sağlanan kaçaklar, sınır dışı edilmek üzere Van Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi\'ne gönderildi. 
Kaçakların, İstanbul\'a gitmek için B.K.\'ye kişi başı Afganistan\'ın para birimi olan 10 bin Afgani verdiği belirlendi.

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