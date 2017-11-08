Minibüste 8 bin kaçak cep telefonu ele geçirildi

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde, polisin minibüste yaptığı aramada yurda kaçak olarak sokulan piyasa değeri 20 milyon lira olduğu belirtilen 8 bin cep telefonu ele geçirildi.

Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak sokulan cep telefonlarının ilçeye getirileceği ihbarı üzerine hareket geçerek, aracı belirledi. Takibe alanın araç durdurularak yapılan aramada 43 koli içine gizlenmiş 8 bin değişik markalarda cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen kaçak cep telefonlarının piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon lira olduğu belirtildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



FOTOĞRAFLI