Minibüste 29 kaçak ve 2 organizatör yakalandı

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Foça İlçesi\'nde jandarmanın durdurup kontrol ettiği minibüste, yabancı uyruklu 29 kaçak ile 1\'i Suriyeli 2 organizatör yakalandı. Kaçaklar, Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderilirken, 2 organizatör tutuklandı.

Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenifoça Cumhuriyet Mahallesi\'nde minibüsü saat 04.00 sıralarında kontrol noktasında durdurdu. Minibüste 9\'u Suriyeli, 20\'si Afrika\'nın değişik ülkelerinden toplam 29 kaçak olduğu tespit edildi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçakları Yunanistan\'a geçirme vaadiyle minibüsle Foça\'ya getiren Ahmet Rende ile Suriyeli Ahmet Imed Hatip gözaltına alındı. Aracın, 3 Eylül\'de de ilçeye bağlı Ilıpınar Mahallesi\'nde göçmen kaçakçılığı olayında kullanıldığı belirlendi. Yakalanan kaçaklar, sağlık muayenelerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderildi. İki organizatör ise sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



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