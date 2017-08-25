Minibüste 1780 paket kaçak sigara ele geçti

Metin İLİKSOY/ NİZİP (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP\'in Nizip İlçesi\'nde, polis tarafından durdurulup aranan minibüste gümrük kaçağı bin 780 paket sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, içerisinde kaçak sigara olduğu ihbarıyla Mehmet K. yönetimindeki plakası belirtilmeyen minibüsü ilçe girişinde durdurup arama yaptı. Yapılan aramada koltukları sökülen minibüste gümrük kaçağı bin 780 paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, sürücü Mehmet K. gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI