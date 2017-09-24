Minibüste 15 yaşındaki kızı taciz ettiği iddiasıyla linç edilmek istendi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da evli, 42 yaşındaki İ.K., minibüste 15 yaşındaki Y.D. adlı kızı taciz ettiği iddiasıyla diğer yolcular tarafından linç edilmek istendi. Kısa sürede gelen polis, bir taşeron bir firmada işçi İ.K.\'yi öfkeli kalabalığın elinden kurtardı. Gözaltına alınan ve suçlamayı kabul etmeyen İ.K., \"Yanlışlıkla iki kez elim çarptı. Kötü bir niyetim yoktu\" iddiasında bulundu.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında merkez Meram İlçesi\'nde meydana geldi. Minibüsle evine giden Y.D., aynı minibüste yolcu İ.K. tarafından tacize uğradı. Y.D. de bağırarak İ.K.\'ye tepki gösterip, yardım istedi. Sürücü bunun üzerine minibüsü kenara çekerek İ.K.\'yi araçtan indirdi. Bu sırada minibüsteki diğer yolcular ve çevrede bulunanlar saldırdıkları İ.K.\'yi linç etmeye kalkıştı.

İhbar üzerine kısa sürede gelen polis, İ.K.\'yı öfkeli grubun elinden güçlükle kurtararak polis aracına bindirdi. Aldığı darbeler sonucu yüzünde yaralar oluşan ve gözaltına alınan İ.K., polisteki ilk ifadesinde, \"Yanlışlıkla iki kez elim çarptı. Kötü bir niyetim yoktu. Yanlış anlaşıldım\" iddiasında bulundu. İ.K. adliyeye sevk edilecek.



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