T24 LogoT24 Logo
Gündem

Minibüste 12 bin 570 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mutlu YUCA/BOLU, (DHA) - BOLU'da polisin kontrol noktasında durdurduğu minibüste 12 bin 570 paket kaçak sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı

14 Eylül 2017 16:37

Mutlu YUCA/BOLU, (DHA) - BOLU\'da polisin kontrol noktasında durdurduğu minibüste 12 bin 570 paket kaçak sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TEM yolunda kontrol noktasında İstanbul\'a giden minibüsü durdurdu. Aracın tavan kısmında yapılan gizli bölmede 12 bin 570 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, sürücü 33 yaşındaki S.D., gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mutlu YUCABOLU DHABOLUEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleTEMAracınKaçakSoruşturmaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24