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MİNİBÜSLERE SIKI DENETİM ANKARA (A.A)

15 Eylül 2010 13:23

-MİNİBÜSLERE SIKI DENETİM ANKARA (A.A) - 15.09.2010 - İstanbul Başakşehir'de meydana gelen ve 13 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının ardından minübüslere yönelik denetimlerin arttırılacağı bildirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı yetkilileri, toplu taşım araçları üzerinde yolcu taşımacılığı, sürücülerin çalışma süreleri, hız kontrolü konularında il emniyet müdürlüklerine gönderilen ''kontrol programının'' sıkıca uygulanması ve denetimlerin sıkılaştırılması talimatı verildiğini bildirdi. Yetkililer, bu programın uygulanmasının yakından takip edileceğini belirterek, İstanbul'da bayramda yaşanan kazanın benzerinin yaşanmaması için çalışmaların devam edeceğini kaydetti. Bu arada, Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, Başkentte şehir içi yolcu taşımacılığı yapan tescilli 2 bin 230 minibüsün sürücüsüne bu yılın ilk altı ayında 8 bin 491, 2009'da 18 bin 784, 2008'de 17 bin 520, 2007'de 18 bin 79 ve 2006'da 12 bin 124 idari para cezası uygulandı. Başkentte 4.5 yılda kesilen cezaların sayısı 74 bin 998'e ulaşırken, bu cezaların yüzde 82'sini fazla yolcu bulundurmaktan, yüzde 10'unun yolcu indirme ve bindirme kuralı ihlalinden, yüzde 8'inin ise diğer kural ihlallerinden oluştu. Ankara'da, bin 939 sürücü belgesi 2006-2010 yıllarında cezai işlemlerden dolayı en az bir kere geçici süreyle toplam 2 bin 485 defa geri alındı. Bu yılın altı aylık döneminde bin 8, 2009'da 854, 2008'de 231, 2007'de 285, 2006'da 107 kez sürücü belgesine el konuldu. İstanbul'da bulunan tescilli şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 7 bin 294 hatlı minibüsün sürücüsüne de 4.5 yılda 146 bin 541 idari para cezası uygulandı. Bu cezaların 25 bin 817'si bu yılın ilk 6 ayında, 28 bin 571'i 2009'da, 28 bin 943'ü 2008'de, 32 bin 102'si 2007'de, 31 bin 108'i de 2006'da yazıldı. Megakentte, 26 bin 560 sürücü belgesine uygulanan cezaların yüzde 61'i fazla yolcu bulundurmaktan, yüzde 13'ü yolcu indirme ve bindirme kuralını ihlalden, yüzde 26'sı da diğer kural ihlallerinden verildi. İstanbul'da, bu sürücü belgelerinden 2 bin 217'sinin, 2010'un ilk altı ayında bin 88'i, 2009'da 876'sı, 2007'de 292'si, 2006'da 175'i en az bir kere geçici süreyle geri alındı.

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