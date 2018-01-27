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Minibüsle otomobil çarpıştı: İkiz kardeşler öldü, 6 kişi yaralandı

Kamuran KIZILBOĞA- Faruk ÇARK / BAYINDIR (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Bayındır ilçesinde, minibüsle otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada, 34 yaşındaki ikiz kardeşler Ferhat Gencer ve Kenan Gencer hayatını kaybetti

27 Ocak 2018 13:48

Kamuran KIZILBOĞA- Faruk ÇARK / BAYINDIR (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Bayındır ilçesinde, minibüsle otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada, 34 yaşındaki ikiz kardeşler Ferhat Gencer ve Kenan Gencer hayatını kaybetti. Kazada iki araçtaki toplam 6 kişi ise yaralandı.
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Çatal Kavşağı\'nda meydana geldi. Tire\'den Kiraz ilçesine hasta ağabeyine ziyarete gittiği öğrenilen Özkan Tosun\'un (32) yönetimindeki 25 SF 062 plakalı otomobil ile Bayındır yönünden gelen, sürücüsünün kim olduğu belirlenemeyen 16 KS 630 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Minibüsteki ikiz kardeşler, Ödemiş\'te mandıracılık yapan Ferhat Gencer ve Kenan Gencer, kaza yerinde öldü. Otomobilde bulunan sürücü Özkan Tosun ile yakınları Zehra Tosun (19), Nezaket Tosun (62), Köksal Tosun (60) ve Fatma Tosun (31) ile minibüsteki Hakan Çarpan (22) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tire Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İkiz kardeşlerin cenazeleri ise Bayındır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Vatandaşlar, kavşakta zaman zaman kazanın meydana geldiğini söyleyip, önlem alınmasını istedi.

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