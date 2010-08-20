-MİNİBÜSLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ ÇELİKHAN (A.A) - 19.08.2010 - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç kişi öldü, üç kişi de yaralandı. Kemal Yılmaz yönetimindeki 02 D 3005 plakalı minibüs Çelikhan-Malatya karayolunun 8. kilometresinde Balıkburnu mevkinde karşı yönden gelen Abuzer Baştuğ yönetimindeki 44 FS 710 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Mehmet Tektaş (55) ile Abuzer Baştuğ olay yerinde, Mehmet Güler ise hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Kazada yaralanan ve durumları ağır olduğu bildirilen Kemal Yılmaz, Mahmut Savaş ve Mustafa Kınay ise Çelikhan Devlet Hastanesinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Malatya Beydağı Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Mehmet Tektaş'ın Malatya Beydağı Devlet Hastanesi Müdürü olduğu öğrenildi. Vatandaşlar yolun dar olması nedeni ile bu bölgede sık sık kazaların yaşandığını ileri sürdüler.