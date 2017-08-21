Minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Burhan CEYHAN/DİDİM (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Didim İlçesi\'nde, yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Fevzipaşa Mahallesi Didim-Akbük karayolunda meydana geldi. Akbük\'ten Didim yönüne giden Nebahat Taşdemir (50) yönetimindeki 35 AR 1076 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Adem Deniz (44) yönetimindeki 09 M 6371 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Nebahat Taşdemir olay yerinde yaşamını yitirdi, minibüs şoförü Adem Deniz ile yolculardan Günnur Karagülmez (58), Meral Kaydan (64) ve Kemal Sarıdağlı (18) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Didim Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle çift yönlü kapanan, Didim-Akbük karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların çekiciyle kaza yerinden kaldırılmasının ardından karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

FOTOĞRAFLI