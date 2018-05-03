Minibüsle inek hırsızlığı

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN\'da polis ekiplerinin hırsızlık olaylarına yönelik düzenlediği operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, çalınan bir inek de minibüste ele geçirildi.

​Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, farklı tarihlerde kent genelinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, 10 hayvan, 12 oto hırsızlığıyla ilgili 27 Nisan\'da operasyon düzenledi. Operasyonda E.B., F.K., M.Ö., B.İ., F.K., F.B ve A.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 kurusıkı tabanca ve mermi ile çalınan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Çalınan bir inek ise minibüste bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B., M.Ö., B.İ. ve F.K. tutuklandı.

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