Minibüsle iki çocuğu ezmekle suçlanan 13 yaşındaki R.A., tam kusurlu bulundu

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) SANCAKTEPE\'de babasına ait minibüsle yaptığı trafik kazasında 4 ve 9 yaşlarında iki çocuğun ölümü bir çocuğun da yaralanmasına neden olan 13 yaşındaki R.A.\'nın yargılanmasına devam edildi. Dava dosyasına gelen Adli Tıp Kurumu raporunda, R.A.\'nın asli ve tam kusurlu olduğu tespiti yapıldı.

İstanbul Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına, \"Bilinçli taksirle iki kişinin ölümü ve bir kişinin de yaralanmasına\" neden olduğu iddiası ile 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu sanık R.A., ile hayatlarını kaybeden çocukların aileleri ile tarafların avukatları katıldı.

13 YAŞINDAKİ SANIK TAM KUSURLU

Mahkeme Başkanı Emin Doğanay, tarafların kusur tespiti için Adli Tıp Kurumu İstanbul Trafik İhtisas Daire\'nce hazırlanan 13 Ekim 2017 tarihli raporun geldiğini bildirdi. Raporda, R.A.\'nın aracı babasından izinsiz aldığı, saatte 30 kilometre hızla seyri sırasında mesleki ve sanattaki acemiliği ile direksiyon hakimiyetini kaybettiği, yolda oynayan Mehmet Akif Tepe\'ye çarparak yaraladığı, bina duvarına çarparak 1 metre içeriye girdiği, burada da Elif Nur Dursun ve Efe Yağız Dursun\'un ölümüne neden olduğu bilgisine yer verildi. Raporda, R.A.\'nın kazanın meydana gelmesinde asli ve tam kusurlu olduğu belirtildi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Sanığın Avukatı Olcay Bahadır, müvekkilinin tahliyesini talep etti. R.A.\'nın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 13 yaşındaki R.A.\'nın 8 Haziran 2017 tarihinde babasına ait aracı aldıktan kısa süre sonra kaza yaptığı, kaza sonucu 9 yaşındaki Efe Yağız Tepe ile 4 yaşındaki Elif Nur Dursun\'un yaşamını yitirdiği, 4 yaşındaki Mehmet Akif Tepe\'nin de yaralandığı belirtiliyor. İddianamede R.A.\'nın, \"Bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümü bir kişinin de yaralanması\" suçundan 1 yıl 4 aydan 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep ediliyor.