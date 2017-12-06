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Minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, refüjü aşarak karşı şeride geçen minibüsle hafif ticari aracın karşılıklı çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

06 Aralık 2017 13:17

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, refüjü aşarak karşı şeride geçen minibüsle hafif ticari aracın karşılıklı çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Nazilli- Denizli Karayolu üzeri Taşduvar Mevkii\'nde meydana geldi. Nazilli\'den Denizli yönüne giden 56 yaşındaki İbrahim Öztürk, yönetimindeki 09 RJ 754 plakalı minibüsün direksiyon kontrolünü yitirdi. Refüjü aşarak ters şeride giren minibüs, karşı yönden gelen Çetin Alican (55) yönetimindeki 35 JL 565 plakalı hafif ticari araca çarparak devrildi. Kazada araç sürücüleri Öztürk ve Alican ile sürücü Alican\'ın eşi, Aynur Alican (52) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sürücü Alican ve eşi Aynur Alican\'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kaza sonrası yolun Denizli- Aydın yönü 45 dakika boyunca ulaşıma kapandı. Kaza yapan araçların yol üzerinden kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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