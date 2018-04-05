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Minibüsle çarpışan traktör ikiye bölündü: 2 yaralı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde minibüsle çarpışan traktörün ortadan ikiye bölündüğü kazada, İlyas Şaşaval (79) ile İlhan Arkan (50) yaralandı

05 Nisan 2018 19:53

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde minibüsle çarpışan traktörün ortadan ikiye bölündüğü kazada, İlyas Şaşaval (79) ile İlhan Arkan (50) yaralandı.
Kaza, Malkara-Hayrabolu karayolu üzerinde bugün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İlyas Şaşaval, kullandığı 59 LK 946 plakalı traktörle karayolu üzerinden Sarnıç Mahallesi\'ne dönmek istediği sırada, İlhan Arkan yönetimindeki 16 TT 150 plakalı minibüsle çarpıştı. Şiddetli çarpışmada traktör ikiye bölünürken, minibüs de yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra şarampole devrildi. Kazada sürücüler Şaşaval ile Arkan yaralandı. Yaralılardan Arkan ayakta tedavi edilirken, Şaşaval, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle kapatılan Malkara-Hayrabolu karayolu araçların çekilmesi ve yolun temizlenmesiyle 1 saat sonra yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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